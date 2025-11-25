Ветерани у Львові отримають 100 безкоштовних годин паркування щомісяця

Сьогодні, 25 листопада, Львівська міська рада ухвалила рішення надати ветеранам по 100 безкоштовних годин паркування щомісяця. Пільга запроваджена з урахуванням побажань ветеранських спільнот.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Андрія Садового.

Пільги для ветеранів у Львові

"Ми довго радились із ветеранськими спільнотами. Їхня позиція була дуже чітка: пільга має бути реальною, простою і такою, що працює без збоїв. Головне - зручний механізм, а не гучні обіцянки", - написав Садовий.

Він також зазначив, що у Львові паркування організоване з урахуванням мобільності міста. Мета - забезпечити доступність місць для всіх, щоб їх можна було зайняти або звільнити без зупинки роботи системи.

Кошти від паркування та штрафи за порушення правил спрямовуються на підтримку українського війська. Паркування у місті регулюється так, щоб забезпечити порядок, рух транспорту та можливість користуватися місцями всім водіям, включно з періодами безкоштовного паркування.

"Кількість ветеранів у Львівській громаді у 12 разів більша, ніж кількість паркомісць. Якщо зробити пільгу безлімітною, частина машин простоюватиме днями. Тому це рішення — про баланс: пошану до ветеранів і відповідальність перед містом", - додав він.

Виконавчий комітет розробить простий і зрозумілий механізм, щоб уникнути зайвих довідок, черг та непорозумінь.

