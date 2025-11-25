Запланована подія 2

Ветераны во Львове получат 100 бесплатных часов парковки ежемесячно

Бесплатная парковка для ветеранов во Львове / Shutterstock

Сегодня, 25 ноября, Львовский городской совет принял решение предоставить ветеранам по 100 бесплатных часов парковки ежемесячно. Льгота введена с учетом пожеланий ветеранских сообществ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Андрея Садового.

Льготы для ветеранов во Львове

"Мы долго совещались с ветеранскими сообществами. Их позиция была очень четкая: льгота должна быть реальной, простой и работающей без сбоев. Главное - удобный механизм, а не громкие обещания", - написал Садовый.

Он также отметил, что во Львове парковка организована с учетом мобильности города. Цель – обеспечить доступность мест для всех, чтобы их можно было занять или уволить без остановки работы системы.

Средства от парковки и штрафы за нарушение правил направляются в поддержку украинского войска. Парковка в городе регулируется так, чтобы обеспечить порядок, движение транспорта и возможность пользоваться местами всем водителям, включая периоды бесплатной парковки.

"Количество ветеранов во Львовской общине в 12 раз больше, чем количество паркомест. Если сделать льготу безлимитной, часть машин будет простаивать на днях. Поэтому это решение — о балансе: уважение к ветеранам и ответственность перед городом", - добавил он.

Исполнительный комитет разработает простой и понятный механизм, чтобы избежать лишних справок, очередей и недоразумений.

Отметим, киевляне теперь могут проверять наличие свободных паркомест в реальном времени с помощью приложения "Киев Цифровой". В разделе “Почасовая парковка” отображается заполненность парковочных зон по цвету, что помогает водителям быстро находить свободное место.

Автор:
Ольга Опенько