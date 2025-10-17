Киев запускает сервис проверки свободных паркомест в реальном времени

Киевляне теперь могут проверять наличие свободных паркомест в реальном времени с помощью приложения "Киев Цифровой". В разделе “Почасовая парковка” отображается заполненность парковочных зон по цвету, что помогает водителям быстро находить свободное место.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Свободные паркоместа Киев онлайн

Для использования сервиса достаточно открыть карту парковок в приложении и выбрать желаемую локацию. Для удобства водителей заполненность парковочных мест обозначается цветами:

зеленый – более 70% мест свободны;

желтый – свободные 40–70% мест;

красный – остались последние свободные места;

серый – все паркоместа заняты.

На сегодняшний день в столице функционирует 330 парковочных площадок, из которых 200 расположены в первой парковочной зоне. К сервису отображения свободных мест в приложении "Киев Цифровой" уже подключили 83 площадки, оборудованные 219 камерами. Они отслеживают заполненность в режиме реального времени, позволяя пользователям видеть актуальную информацию прямо на карте.

Город постепенно расширяет покрытие: сейчас 19 площадок имеют полный охват камер, 22 отражают более половины свободных мест, 10 – более трети, а на 32 площадках покрытие пока частично, до 30%.

Такой подход позволяет постепенно интегрировать сервис во все парковочные зоны Киева, чтобы каждый водитель мог заранее узнать, где есть свободное место для своего авто.

Напомним, редакция Delo.ua выяснила, сколько стоит парковка в Киеве, Львове и других городах Украины и разобралась, почему цены постоянно растут.