Київ запускає сервіс перевірки вільних паркомісць у реальному часі

Кияни тепер можуть перевіряти наявність вільних паркомісць у реальному часі за допомогою застосунку “Київ Цифровий”. У розділі “Погодинне паркування” відображається заповненість паркувальних зон за кольорами, що допомагає водіям швидко знаходити вільне місце.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Вільні паркомісця Київ онлайн

Щоб скористатися сервісом, достатньо відкрити карту парковок у застосунку та вибрати бажану локацію. Для зручності водіїв заповненість паркувальних місць позначається кольорами:

зелений – більше 70% місць вільні;

жовтий – вільні 40–70% місць;

червоний – залишилися останні вільні місця;

сірий – усі паркомісця зайняті.

На сьогодні у столиці функціонує 330 паркувальних майданчиків, з яких 200 розташовані в першій паркувальній зоні. До сервісу відображення вільних місць у застосунку "Київ Цифровий" вже підключили 83 майданчики, обладнані 219 камерами. Вони відстежують заповненість у режимі реального часу, дозволяючи користувачам бачити актуальну інформацію безпосередньо на карті.

Місто поступово розширює покриття: наразі 19 майданчиків мають повне охоплення камер, 22 відображають понад половину вільних місць, 10 – понад третину, а на 32 майданчиках покриття поки що часткове, до 30%.

Такий підхід дає змогу поступово інтегрувати сервіс у всі паркувальні зони Києва, щоб кожен водій міг завчасно дізнатися, де є вільне місце для свого авто.

Нагадаємо, редакція Delo.ua з'ясувала, скільки коштує парковка у Києві, Львові та інших містах України, і розібралася, чому ціни постійно зростають.