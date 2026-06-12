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В Україні затвердили стратегію розвитку промисловості до 2056 року

Видобуток копалин
В Україні затвердили стратегію розвитку промисловості до 2056 року / Depositphotos

Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію розвитку галузей промисловості на основі корисних копалин та компонентів стратегічного і критичного значення на період до 2056 року. Одночасно урядовці затвердили операційний план конкретних заходів із її реалізації на найближчі три роки — протягом 2026–2028 років.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Ухвалений документ закладає довгострокові підходи до розвитку вітчизняного промислового сектору та створює умови для відмови від суто сировинної моделі на користь створення виробництв із високою доданою вартістю. 

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгора Перелигіна, стратегія задає чітку траєкторію розвитку та дозволить краще пріоритезувати ключові напрямки, які потребують залучення іноземного капіталу, нових технологій та довгострокових контрактів.

Ключові напрями та вирішення системних проблем

Нова урядова програма покликана усунути хронічні проблеми промислового сектору, серед яких — застарілість геологічних даних, тривалі дозвільні процедури, кадровий голод та інфраструктурні бар'єри.

План дій базується на чотирьох головних орієнтирах:

  • Інвестиційні проєкти: прискорення запусків та реалізації промислових об'єктів у сфері видобутку й глибокої переробки критичної сировини.
  • Світові ринки: повноцінна інтеграція українського бізнесу у глобальні ланцюги постачання стратегічних матеріалів для зниження ризиків їх дефіциту.
  • Конкурентоспроможність: оптимізація внутрішніх витрат підприємств, модернізація логістичної інфраструктури, фінансування інновацій та розвиток кадрового потенціалу.
  • Циркулярна економіка: вилучення та повторна переробка корисних матеріалів безпосередньо з наявних хвостосховищ та накопичених відходів гірничодобувної та металургійної галузей.

Документ спільно готували фахівці профільного міністерства та експерти DiXi Group. Робота велася на виконання загального Плану пріоритетних дій Уряду, а також міжнародних зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Очікується, що реалізація закладених кроків посилить загальну економічну стійкість держави під час відновлення.

Нагадаємо, Кабмін затвердив Експортну стратегію до 2030 рокуЗ її допомогою обсяги зовнішньої торгівлі хочуть збільшити до $85 мільрядів. Документ визначає розвиток експорту в умовах війни та післявоєнного відновлення, ставлячи за головну мета поступовий перехід до моделі зростання через повну відмову від вивезення необробленої сировини.

Автор:
Максим Кольц