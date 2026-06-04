Не зерно: українські аграрії вже експортують більше продуктів переробки, ніж сировини

43% українського аграрного експорту все ще складає сировинна продукція, але вже 57% — це продукти переробки. За останні роки ця частка зросла на 10 %.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев на конференції GRAIN UKRAINE.

За словами урядовця, хоча сировинна складова все ще залишається значною, позитивні зміни відбуваються навіть у нинішніх надскладних умовах. Проте стратегічно Україна не зможе довго конкурувати за ціною чи обсягами з такими країнами, як Бразилія чи Аргентина. Вони мають більше земельних ресурсів, легший логістичний доступ до океану, що знижує транспортні витрати, та відсутність суміжних безпекових ризиків, які зберігатимуться й після настання миру.

Інновації як головна конкурентна перевага

Олексій Соболев наголосив, що майбутня конкурентна перевага України полягає не в масштабах постачань, а в адаптивності, інноваціях та швидшому пристосуванні до викликів, що має стимулювати подальший розвиток харчової промисловості та переробного сектору.

Ключові технологічні показники українських виробників:

Цифровізація виробництва: уже 37% українських виробників активно застосовують у своїй діяльності супутниковий та дроновий моніторинг.

Лідерство в Європі: за окремими технологічними позиціями Україна наразі демонструє показники, які є кращими за середній рівень у Європейському Союзі, а в деяких напрямках навіть утримує лідерські позиції.

Міністр підсумував, що саме гнучкий технологічний сектор, здатний переробляти весь обсяг виробленої в країні харчової сировини та оперативно реагувати на запити світових ринків, стане головною стратегічною перевагою України у 2030 році. Усі необхідні умови та потенціал для реалізації цього сценарію в держави вже є.

Нагадаємо, Україна оновить аграрні стандарти під вимоги ЄС до кінця 2028 року. Наша країна продовжує системну адаптацію аграрного сектору до європейських норм, забезпечуючи поетапний перехід без втрати конкурентоспроможності для вітчизняних фермерів. Водночас відповідність цим суворим стандартам уже відкриває для українських товарів із високою доданою вартістю нові перспективні світові ринки збуту.