Українським морським коридором перевезено 200 мільйонів тонн вантажів

З початку функціонування Українського морського коридору у вересні 2023 року порти Великої Одеси забезпечили стабільний експорт продукції та перевалили 200 мільйонів тонн вантажів. Попри постійні безпекові загрози та повномасштабну війну, вітчизняні гавані вже обробили понад 7 800 суден.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій україни та на повідомлення ДП "Адміністрація морських портів України".

Левову частку від загального обсягу перевезень склала продукція українських аграріїв — 118 мільйонів тонн припало на зернові вантажі. Наразі експорт через Тимчасовий морський шлях здійснюється до 56 країн світу, що дозволяє підтримувати національну економіку та забезпечувати стабільність глобальної продовольчої безпеки.

Результати роботи у 2026 році та постійні обстріли

З початку 2026 року морськими портами України вже оброблено майже 35 мільйонів тонн вантажів. Як зазначив Олексій Кулеба, цей результат є наслідком щоденної роботи тисяч портовиків, логістів, моряків та інженерів у надзвичайно складних умовах.

Голова ДП "АМПУ" Микола Кравчук підкреслив, що 200 мільйонів тонн вантажів є результатом роботи Українського морського коридору в надзвичайно складних безпекових умовах. За його словами, попри системні атаки на портову інфраструктуру, галузь продовжує працювати та забезпечувати стабільність українського експорту, що є критично важливим для економіки держави, вітчизняних виробників та міжнародної продовольчої безпеки.

Робота цивільного судноплавства триває на тлі безперервних російських обстрілів. Ворог цілеспрямовано намагається знищити логістичні маршрути, портову й енергетичну інфраструктуру. Тільки протягом квітня поточного року було зафіксовано понад 500 атак безпілотників на об'єкти логістики — фактично гавані зазнавали ударів через день. Загалом з 24 лютого 2022 року агресор пошкодив або частково знищив 935 об’єктів портової інфраструктури та 191 цивільне судно. Внаслідок ворожих ударів по залізничних та морських хабах постраждало 255 цивільних осіб.

Стабільне функціонування коридору залишається можливим завдяки скоординованій взаємодії Військово-Морських Сил ЗСУ, :Міністерства розвитку громад та територій, АМПУ, а також державних і приватних стивідорних компаній. Держава продовжує працювати над посиленням захисту інфраструктури для забезпечення безперервного руху суден.

Нагадаємо, українські порти обробили понад 15 млн тонн вантажів з початку року. На початковому етапі 2026 року експортні показники демонстрували помірне зростання, де майже 8,5 мільйона тонн від загального обсягу припадало на зерно, після чого українському морському коридору вдалося вийти на нові рекордні потужності.