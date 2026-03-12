Українські порти обробили понад 15 млн тонн вантажів з початку року

З початку 2026 року українські порти обробили понад 15 млн тонн вантажів, з яких майже 8,5 млн тонн припадає на експорт зерна.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерсва розвитку громад і територій.

Експорт зерна в Україні

З початку року українські порти обробили понад 15 млн тонн вантажів. Основний обсяг перевалки забезпечують порти Великої Одеси – 14,5 млн тонн, з яких 8,5 млн тонн – експорт зерна. Дунайські порти перевалили 1,1 млн тонн вантажів, включно з 221 тис. тонн зерна.

Від вересня 2023 року через Український морський коридор перевезено майже 179 млн тонн вантажів, у тому числі 107 млн тонн зерна. За цей період оброблено 7 087 суден.

"За кожною тонною вантажу стоїть щоденна робота портовиків, моряків, логістів та інженерів під постійною загрозою обстрілів. Український морський коридор залишається надійним маршрутом для світу і ключовим інструментом глобальної продовольчої безпеки", – підкреслив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

Водночас ворог системно атакує портову інфраструктуру. З початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено 726 об’єктів портової інфраструктури та 153 цивільних судна, постраждали 238 цивільних осіб.

Про роботу Чорноморського коридору

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.

Коридор пролягає в прибережній зоні, використовуючи маршрут від портів Великої Одеси до придунайських портів Рені та Ізмаїла.

На відміну від попередньої "зернової угоди" цим коридором перевозять не лише агропродукцію, але й інші товари, зокрема метал та контейнери. Для забезпечення безпеки в портах облаштовуються стаціонарні та мобільні укриття.