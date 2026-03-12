Украинские порты обработали более 15 млн тонн грузов с начала года

С начала 2026 года украинские порты обработали более 15 млн. тонн грузов, из которых почти 8,5 млн. тонн приходится на экспорт зерна.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Министерства развития общин и территорий.

Экспорт зерна в Украине

С начала года украинские порты обработали более 15 млн. тонн грузов. Основной объем перевалки обеспечивают порты Большой Одессы – 14,5 млн. тонн, из которых 8,5 млн. тонн – экспорт зерна. Дунайские порты перевалили 1,1 млн. тонн грузов, включая 221 тыс. тонн зерна.

С сентября 2023 через Украинский морской коридор перевезено почти 179 млн тонн грузов, в том числе 107 млн тонн зерна. За этот период обработано 7087 судов.

"За каждой тонной груза стоит ежедневная работа портовиков, моряков, логистов и инженеров под постоянной угрозой обстрелов. Украинский морской коридор остается надежным маршрутом для мира и ключевым инструментом глобальной продовольственной безопасности", – подчеркнул вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

В то же время враг системно атакует портовую инфраструктуру. С начала полномасштабного вторжения повреждено или частично уничтожено 726 объектов портовой инфраструктуры и 153 гражданских судна, пострадали 238 гражданских лиц.

О работе Черноморского коридора

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам или из Украины.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно.

Коридор лежит в прибрежной зоне, используя маршрут от портов Большой Одессы до придунайских портов Рени и Измаила.

В отличие от предыдущего "зернового соглашения" по этому коридору перевозят не только агропродукцию, но и другие товары, в частности металл и контейнеры. Для обеспечения безопасности в портах обустраиваются стационарные и мобильные укрытия.