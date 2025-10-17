Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Наличный курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,95

48,74

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Через украинский морской коридор уже перевезено 150 миллионов тонн грузов

порты
Украинским морским коридором уже перевезено 150 млн тонн грузов / Министерство развития общин и территорий Украины

Несмотря на обстрелы, украинские морские порты продолжают работу. Через них уже прошли 150 миллионов тонн грузов, более 6 тысяч судов доставили 90 миллионов тонн зерна в 55 стран мира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

В Одессе во время совещания по безопасности портов и защите критической инфраструктуры он рассказал, что особое внимание уделяется безопасности людей, работающих в портах.

"Рассоставляем сеть укрытий – уже сейчас они показали эффективность, во время обстрелов люди находятся в безопасных местах. На сегодняшний день в морских портах действуют 30 стационарных укрытий, дополнительно установлено 21 мобильное защитное сооружение в портах Большой Одессы", - отметил Кулеба.

Он добавил, что до конца года планируется обустроить еще 28.

Добавим, в 2024 году морские пути обеспечили 71% агроэкспорта, что на четверть меньше довоенных показателей. В то же время, альтернативные маршруты остаются важными — через Дунай и "Пути Солидарности" ЕС прошло соответственно 13% и 15% экспорта.

Автор:
Татьяна Гойденко