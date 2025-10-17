Через украинский морской коридор уже перевезено 150 миллионов тонн грузов

Несмотря на обстрелы, украинские морские порты продолжают работу. Через них уже прошли 150 миллионов тонн грузов, более 6 тысяч судов доставили 90 миллионов тонн зерна в 55 стран мира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

В Одессе во время совещания по безопасности портов и защите критической инфраструктуры он рассказал, что особое внимание уделяется безопасности людей, работающих в портах.

"Рассоставляем сеть укрытий – уже сейчас они показали эффективность, во время обстрелов люди находятся в безопасных местах. На сегодняшний день в морских портах действуют 30 стационарных укрытий, дополнительно установлено 21 мобильное защитное сооружение в портах Большой Одессы", - отметил Кулеба.

Он добавил, что до конца года планируется обустроить еще 28.

Добавим, в 2024 году морские пути обеспечили 71% агроэкспорта, что на четверть меньше довоенных показателей. В то же время, альтернативные маршруты остаются важными — через Дунай и "Пути Солидарности" ЕС прошло соответственно 13% и 15% экспорта.