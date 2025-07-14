Более 130 млн тонн грузов уже перевезено через украинский морской коридор: почему этот путь важен

Украинское зерно и продовольствие продолжают поступать в десятки стран, в частности в регионы, для которых поставки по морю остаются единственным возможным маршрутом – от стран Азии до Латинской Америки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

"До большой войны 94% украинской аграрной продукции экспортировались морем. Сейчас – 90%. Почти весь экспорт продовольствия по-прежнему осуществляется через морские пути. И это критически важно для экономики Украины, для фермеров, для международных партнеров, для миллионов людей, ожидающих украинское зерно", — отметили в ведомстве.

Из портов Одессы за этот период вышло более 5 тысяч судов. Грузы включают не только агропродукцию, но и другие критически важные товары – металл, руду, удобрения, гуманитарную помощь.

В министерстве заметили, что морской коридор функционирует несмотря на регулярные ракетные атаки: "С начала его работы повреждены 423 объекта портовой инфраструктуры, пострадали 32 гражданских судна, ранения получили 115 человек. Однако благодаря профессиональности, выдержке и самоотверженности людей, обеспечивающих нагрузку, охрану, логистику и координацию, работа не останавливается" .

Ранее сообщалось, что в странский морской коридор обеспечил экспорт продукции в 53 страны мира, включая Кению, Джибути и Бангладеш. Для рынков Северной Африки и Юго-Восточной Азии именно морской путь остается экономически наиболее выгодным, поскольку перевозка по суше делала бы украинское зерно неконкурентным по цене.