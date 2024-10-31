Украинский морской коридор обеспечил экспорт более 52 миллионов тонн агропродукции

С начала работы Украинского коридора через него прошли более 2900 судов, которые экспортировали 52,7 миллиона тонн продукции украинских аграриев.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

В общей сложности через этот торговый путь было транспортировано 79,1 миллиона тонн грузов в страны Африки, Азии, Европы и Америки.

Благодаря этим поставкам мировые рынки получают необходимые объемы продовольствия, что критически важно для поддержания глобальной продовольственной безопасности и предотвращения продовольственного кризиса.

Украинский коридор стал надежным каналом для снабжения 50 стран мира украинской агропродукции, несмотря на вызовы, связанные с войной.

По итогам сентября 2024 года морскими портами Украины обработано 7,1 млн тонн грузов. Этот показатель более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2023 года в 3,4 млн тонн.

Напомним, с агалом за январь-сентябрь 2024 года порты Украины обработали 74,2 млн тонн (против 41,1 млн. тонн в 2023 году). При этом было обработано 8630 судов, против 11038 в 2023 году. Из этого объема значительную часть грузооборота — 46,3 млн. тонн — составляет аграрная продукция, подчеркивающая ее важность для национальной экономики и экспорта.

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

Когда в июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукции через три порта в Одесской области, Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам или из Украины.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.