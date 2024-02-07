В январе морской экспорт из Украины достиг довоенного уровня - Шмыгаль

В январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, в январе суммарный объем экспорта Украины в финансовом выражении достиг 3,1 млрд долларов, из которых 1,9 млрд долларов приходится на морской экспорт.

Таким показателям способствовало и то, что была реализована инициатива по страхованию украинского экспорта от военных угроз, в частности, страхование кораблей, входящих в украинские порты.

Через новый зерновой коридор успешно прошли более 660 судов, которые доставили около 20 миллионов тонн грузов в 32 страны мира, при этом 70% этих грузов составила аграрная продукция от украинских агропроизводителей.

"Пол года назад мы сняли блокаду Черного моря и активизировали украинскую морскую торговлю… Это помогает нам аккумулировать внутренние ресурсы. Ведь каждая гривна, поступающая в бюджет от экспортной торговли, идет на оборону. К лучшему обеспечению военных, дронам и боеприпасам, инновационных продукты ОПК и многое другое", - сказал Шмыгаль.

Позже спикер Военно-морских сил ВСУ, Дмитрий Плетенчук рассказал, что временный морской коридор вернулся на те мощности, которые были до начала полномасштабного вторжения России.

Программа страхования судов Unity

Программа страхования судов Unity, которую правительство Украины реализует совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с ASCOT, призвана удешевить страхование морских перевозок зерна и других важных продовольственных товаров в территориальных водах Украины, что будет способствовать в том числе увеличению объемов украинского экспорта.

Общий объем покрытия по программе составляет 50 млн. долларов. По подсчетам, предложенный механизм страхования позволит удешевить стоимость страхования зерна в среднем примерно на 2,5 процентных пункта от стоимости страхового тарифа, что в свою очередь позволит зернотрейдерам сэкономить около 100-140 грн на одном тонне груза, а в целом сельскохозяйственным товаропроизводителям это дополнительно принесет 4 млрд. грн.