У січні морський експорт з України досягнув довоєнного рівня - Шмигаль

У січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, у січні сумарний обсяг експорту України у фінансовому вираженні досяг 3,1 мільярда доларів, з яких 1,9 мільярда доларів припадає на морський експорт.

Таким показникам сприяло і те, що було реалізовано ініціативу зі страхування українського експорту від воєнних загроз, зокрема страхування кораблів, що заходять в українські порти.

Через новий зерновий коридор успішно пройшли понад 660 суден, які доставили приблизно 20 мільйонів тонн вантажів у 32 країни світу, при цьому 70% цих вантажів становила аграрна продукція від українських агровиробників.

"Пів року тому ми зняли блокаду Чорного моря й активізували українську морську торгівлю… Це допомагає нам акумулювати внутрішні ресурси. Адже кожна гривня, яка надходить до бюджету від експортної торгівлі, йде на оборону. На краще забезпечення військових, на дрони та боєприпаси, на інноваційні продукти ОПК та багато іншого", - сказав Шмигаль.

Пізніше речник Військово-морських сил ЗСУ, Дмитро Плетенчук розповів, що тимчасовий морський коридор повернувся на ті потужності, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Програма страхування суден Unity

Додамо, що програма страхування суден Unity, яку уряд України реалізує спільно з Marsh McLennan та пулом страхових компаній на чолі з ASCOT, покликана здешевити страхування морських перевезень зерна та інших важливих продовольчих товарів в територіальних водах України, що сприятиме в тому числі збільшенню обсягів українського експорту.

Загальний обсяг покриття за програмою становить 50 млн доларів. За підрахунками, запропонований механізм страхування дозволить здешевити вартість страхування зерна в середньому приблизно на 2,5 відсоткових пункти від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100-140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4 млрд грн.