В АМПУ назвали суму збитків від російських атак на порти Великої Одеси та Дунайського кластера

За підрахунками Адміністрації морських портів України (АМПУ), завдані російськими атаками збитки на портах Великої Одеси та Дунайському кластері з моменту завершення дії "зернової ініціативи" перевищили 1 млрд грн, але ця сума не є остаточною.

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Про це розповів голова АМПУ Юрій Литвин на засіданні Зернового клубу УЗА, пише "Інтерфакс-Україна".

Литвин повідомив, що росіяни завдали понад 30 атак, які призвели до пошкоджень 200 об'єктів та загибелі п'ятьох співробітників.

"Пошкоджені об'єкти перебувають не тільки в державній власності. Багато портових і логістичних операторів постраждали від атак. Логічно, що хтось відновлює свої об'єкти: ангари, техніку, хтось її замінює, - процеси тривають безперервно. На жаль, як ми бачимо, і атаки також тривають безперервно", - констатував він.

Голова Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов, наголосив, що морські порти вже відновили свою роботу, хоча деякі не досягли повної завантаженості. Проте, експортери зерна стикаються з труднощами на західних кордонах, де вичерпаність потужностей транспорту вже відчутна.

"Інфраструктура пошкоджена, але не в такій кількості, щоб заважати працювати портам. Чи буде все відбудовано? Звісно, буде. Але кожна компанія вирішує ці проблеми по-своєму. Були проблеми - зараз використовується частина потужностей у портах", - додав він.

Росіяни пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури

З 18 липня, тобто після виходу РФ із зернової угоди, окупанти пошкодили та частково знищили 105 об’єктів портової інфраструктури в Україні.

Внаслідок ударів по портам Дунайского кластеру й блокування морських портів експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи скорочено на майже 3 млн тонн на місяць.

Попри таку складну ситуацію, у 2023 році вантажообіг через порти Дунаю досягнув рекордних показників. Упродовж 2023 року через порти пройшло понад 29 мільйонів тонн вантажів, що становить приріст у майже 6 разів порівняно з довоєнним періодом.

Литвин зазначив, що саме нестабільна безпекова ситуація в Чорному морі підкреслила важливість Дунайських портів як одного з надійних експортних маршрутів.

За його словами, у співпраці з бізнесом було запущено 23 точки перевалки, і планується реалізація ще 15 таких інвестиційних проєктів у портах Ізмаїлу та Рені.