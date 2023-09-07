Найбільший виробник соняшникової олії повідомив про значні збитки через обстріли портів Дунаю

Внаслідок обстрілів країною-агресором РФ портової інфраструктури Дунаю постраждали активи найбільшого виробника та експортера соняшникової олії у світі "Кернел".

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Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на повідомлення "Кернел" на Варшавській фондовій біржі.

Зазначається, що РФ 2 вересня знову атакувала ключову портову інфраструктуру Дунаю в Україні, життєво важливу для діяльності дочірніх компаній агрохолдингу "Кернел", що займаються експортом соняшникової олії з регіону.

"Російські безпілотники пошкодили резервуар для зберігання рослинної олії, устаткування, необхіднедля перевалки (включно з трубопроводами), залізничні приймальні споруди, залізничні цистерни, що очікують на розвантаження, та адміністративні будівлі", - повідомили в "Кернел"

У компанії наразі підраховують розмір завданих збитків.

У "Кернел" додали, що 3 вересня Росія також атакувала склади зерна, якими управляє портовий оператор у Дунайському регіоні, який надає агрохолдингу важливі послуги з перевалки зерна.

"У результаті було повністю зруйновано два плоских сховища загальною місткістю 5 тис. тонн, а ще два плоских сховища такої ж місткості дістали ушкодження і тимчасово не можуть бути використані для накопичення зерна", - наголошууть в компанії.

Крім того, 6 вересня стався ще один удар, націлений, зокрема, на активи компанії в дунайських портах, однак, на щастя, істотної шкоди не було, хоча оперативна діяльність таких активів була порушена.

"Ці нещадні авіаудари серйозно підривають експорт сільськогосподарської продукції з України", - резюмують в "Кернел".

Також агрохолдинг повідомив, що за серпень 2023 року експортував 92 тис. тонн зерна, 67 тис. тонн соняшникового шроту і 98 тис. тонн соняшникової олії.

"Обсяги експорту були підірвані проблемами, з якими стикається компанія, такими як неможливість експортувати товари через українські чорноморські порти і напади Росії, котрі тривають, на українську портову інфраструктуру Дунаю, що серйозно порушило річкову експортну логістику", - пояснюють в компанії.

Раніше, 19 серпня, "Кернел" оцінив втрати від російських обстрілів у липні-серпні щонайменше в $32 млн. Компанія спрогнозувала, що в деяких випадках процес ремонту триватиме до 12 місяців, що говорить про значний обсяг необхідного відновлення.

Уточнювалося, що поточна попередня оцінка необхідних капітальних витрат (CapEx) агрохолдингу для ремонту і відновлення устаткування, яке було пошкоджено або знищено під час тих нападів, становить щонайменше $20 млн, тоді як оціночна ринкова вартість товарів, втрачених унаслідок цих атак, - приблизно $12 млн.

"Кернел" зазначив, що пошкоджене обладнання та товарно-матеріальні запаси не були застраховані від таких непередбачуваних подій, отже це негативно вплине на стан ліквідності групи.

Зауважимо, агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експортом (близько 12%). Компанія є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Нагадаємо, внаслідок атаки країни-агресора РФ у порту Ізмаїл 23 серпня було знищено 13 тис тонн зерна. Також зазнали руйнувань складські приміщення філії "Бессарабська" агрохолдингу "НІБУЛОН".