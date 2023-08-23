13 тисяч тонн знищеного зерна: якої шкоди завдала нічна атака дронів у порту Ізмаїл

Внаслідок чергової атаки країни-агресора РФ у порту Ізмаїл було знищено 13 тис тонн зерна. Також зазнали руйнувань складські приміщення філії "Бессарабська" агрохолдингу "НІБУЛОН".

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"13 тис тонн зерна знищено Росією в результаті атаки "шахедів" на порт Ізмаїл. Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, вантажна інфраструктура", - зазначив Кубраков.

Він зауважив, що агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії.

"Росія системно б’є по зерновим ємностям і складам для зупинки агроекспорту. Лише за цю ніч на 15% була знижена експортна потужність порту Ізмаїл", - наголосив Кубраков.

Він нагадав, що до цього окупанти атакували порт Рені, знищивши 35 тис тонн зерна.

"Сьогодні вже 8 за рахунком атака на портову інфраструктуру після виходу Росії із "зернової угоди". Загалом за місяць атак на порти знищено 270 тис тонн зерна", - підкреслив Кубраков

Також під час ворожої атаки постраждала філія "Бессарабська" агрохолдингу "НІБУЛОН".

"23 серпня "Бессарабська" філія "НІБУЛОНу" зазнала атаки з боку РФ. Cталися незначні пошкодження складських приміщень. Завдяки комплексу заходів безпеки, запроваджених на підприємстві, люди не постраждали. Всі співробітники філії мали змогу переховуватися у спеціально облаштованих бомбосховищах", - повідомила пресслужба агрохолдингу.

Там додали, що станом на зараз підприємство працює в штатному режимі. Робочі процеси поновлено і відбуваються повною мірою.

Як повідомлялося раніше, вночі 23 серпня росіяни три години атакували Одещину, внаслідок чого спалахнула пожежа та були пошкоджені зерносховища.

Атаки РФ на порти й зерносховища

На тлі виходу РФ із зернової угоди російські війська активізували обстріли відповідної інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Зокрема, в ніч на 18 липня війська РФ застосували ракети й безпілотники по регіону. Тоді сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наступної ночі загарбники здійснили ще одну атаку по області, пошкодивши, серед іншого, зерновий і олійний термінали. Повідомлялося, що ворог вивів із роботи значну частину експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

21 липня російські ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А 24 липня окупанти спрямували дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, зруйнувавши ангар із зерновими та пошкодивши резервуари для зберігання інших видів вантажів.

Кілька діб потому, в ніч на 27 липня, війська РФ пошкодили обладнання одного з вантажних терміналів на Одещині.

В ніч на 2 серпня окупанти знову за допомогою дронів атакували південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

16 серпня внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі, які оперативно ліквідували співробітники ДСНС.