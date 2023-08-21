Немає альтернативи. В ЄС вважають, що експорт українського зерна Чорним морем — єдиний прийнятний маршрут

Єврокомісар з питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс заявив, що поставки українського зерна Чорним морем, враховуючи об'єми, — єдиний прийнятний маршрут.

Про це він сказав журналістам після зустрічі з литовським президентом Гітанасом Науседою, передає "Інтерфакс-Україна".

"Позиція Литви та її пропозиції (щодо експорту українського зерна через Клайпеду та інші порти країн Балтії – Delo.ua) розцінюються як доброзичливі, але реальність дещо інша. По-перше, для перевезення такої кількості зерна недостатньо інфраструктури, і єдиний шлях – по Чорному морю. Все інше непогано, але недостатньо", — сказав Синкявічюс.

Для українського зерна найголовніше — дістатися моря, впевнений голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дікун. Тому українські аграрії просять допомоги у Литви в отриманні субсидій Євросоюзу на перевезення зерна, що експортується, через Клайпеду та інші європейські порти.

Бізнес вважає, що лише так Україна зможе експортувати накопичений урожай без збитків.

Пропозиції щодо транзиту українського зерна надходять від інших країн ЄС. Зокрема, Латвійська залізниця бачить можливість восени 2023 року долучитися до перевезення товару. Хоча раніше в LDz скептично ставилися до такої ідеї.