Латвія готується восени перевозити українське зерно залізницею

Латвійська залізниця (LDz) бачить можливість восени 2023 року долучитися до перевезення українського зерна. Хоча раніше в LDz скептично ставилися до такої ідеї.

Про це повідомив голова правління компанії Ріналдс Плявніекс в інтерв'ю Латвійському радіо, передає Delfi.lt.

Він зауважив, що до літа 2023 вважав транспортування українського зерна залізницею через Латвію мало ймовірним. Але згодом визнав, що технологічні можливості логістики та перевалки настільки розвинулися, що процес перевалки може бути набагато оперативнішим.

"Зараз з'явилася можливість для перевезення українського зерна", – наголосив Плявнієкс.

Тепер він прогнозує, що через Латвію залізницею за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тис до 1 млн тонн українського зерна.

LDz, як припускає голова її правління, може бути залучена до транспортування зерна з України вже восени 2023 року.

Зауважимо, що про транспортування українського зерна до портів Латвії говорили ще в 2022. В серпні того року обговорювали варіанти експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів.

Обговорення зародилося на тлі погроз РФ вийти з "зернової угоди". Тоді цього не сталося, проте нещодавно Москва все ж заявила про припинення своєї участі.