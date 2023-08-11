Зеленський провів нараду з військовими щодо експорту зерна

Президент Володимир Зеленський 11 серпня провів нараду щодо альтернатив по експорту зерна.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

За його словами, участь у нараді взяли керівник ГУР Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач ВМС Олексій Неїжпапа, керівник СБУ Василь Малюк та представники міністерства інфраструктури.

"Робимо все можливе, щоб Україна була й надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків", - зазначив Зеленський.

Що відбувається після виходу РФ із зернової угоди

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Розвідка Великої Британії повідомила 26 липня, що після цього Чорноморський флот країни-агресорки змінив свою позицію, і, ймовірно, готується до дій щодо блокади України.

Паралельно російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині. Лише за девʼять днів окупанти знищили 180 тис. тонн продовольства.

Як писало Financial Times, також РФ просуває план з постачання зерна до Африки та витіснення України зі світових ринків. Ідея передбачає, щоб Катар платив Москві за доставку зерна до Туреччини, а та розподіляла продовольство у країни, які потребують його.

Нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для цивільних суден через Чорне море, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації. Цими маршрутами, в першу чергу, користуватимуться судна, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.