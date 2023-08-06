Російські атаки на портову інфраструктуру й зерносховища – ще одне свідчення злочину проти людства. Однак Україна експортуватиме зерно, подобається це Росії чи ні, заявив очільник Головного управління Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю bTV.

Він зазначив, що через скорочення українського експорту страждають незабезпечені країни. Ідеться про переважно держави Азії та Африки, які залежать від України в продовольчому сенсі.

За словами Буданова, Україна вживає заходів, аби відновити обсяги експорту.

"Що стосується зерна, ми знову почнемо експортувати, подобається це Росії чи ні", – сказав керівник розвідки.

Що відбувається після виходу РФ із зернової угоди?

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Розвідка Великої Британії повідомила 26 липня, що після цього Чорноморський флот країни-агресорки змінив свою позицію, і, ймовірно, готується до дій щодо блокади України.

Того ж дня український Military Media Center поінформував, що збройні сили РФ активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту. Зокрема, росіяни відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. За даними центру, окупанти практикують ураження цивільних суден, які прямуватимуть до та з портів України.

Паралельно російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині. Лише за девʼять днів окупанти знищили 180 тис. тонн продовольства.

Як писало Financial Times, також РФ просуває план з постачання зерна до Африки та витіснення України зі світових ринків. Ідея передбачає, щоб Катар платив Москві за доставку зерна до Туреччини, а та розподіляла продовольство у країни, які потребують його.