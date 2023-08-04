Кабмін дозволив рейдову перевалку біля гирла Бистре зернових вантажів з двох дунайських портів

Кабінет міністрів встановив місця розташування якірних стоянок біля дунайського гирла Бистре для організації рейдового перевантаження зернових вантажів з морських портів Усть-Дунайськ (Вилкове) та Ізмаїл на судна типу "панамакс".

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено 4 серпня. Відповідні зміни внесено у межі акваторії морського порту Усть-Дунайськ, що затверджені постановою №1274 ще 7 жовтня 2009 року.

Визначення географічних координат місць для зазначеного рейдового перевантаження діятиме протягом періоду воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення чи скасування. Саме ж рішення з координатами наразі ще не опубліковане.

Нагадаємо, що ще в березні Українська зернова асоціація закликала Кабмін сформувати рейдові перевалки всім морським портам дунайського регіону та надати річці Дунай статусу внутрішнього водного шляху Е-80-09 відповідно до Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення.

Аграрії вказували, що хоча уряд змінив межі акваторії морського порту Ізмаїл розтягнувши її від 95 км Дунаю аж до Чорного моря, а також змінив акваторію морпорту Рені, але так і не встановив зовнішні рейди портів Ізмаїл та Рені, що не дозволяє їхнім операторам використовувати переваги перевалки на зовнішніх рейдах морських портів, зокрема на великі судна типу Panamax.

Натомість профільна асоціація підкреслювала, що відсутність визначення зовнішніх рейдів в Чорному морі для портів Ізмаїл та Рені унеможливлює діяльність операторів цих портів з навантаження великотоннажних суден з осадкою понад 7 метрів, зокрема Panamax.

Відповідно, визначення зовнішнього рейду тільки для морпорту Усть-Дунайськ не дозволить операторам інших портів здійснювати повний технологічний цикл навантаження великотоннажних суден без додаткового фінансового навантаження, що негативно вплине на закупівельні ціни для агровиробників.

Зазначимо при цьому, що завдяки днопоглиблювальним роботам з лютого поточного року прохідна осадка суден на ділянці від 0 км гирла Бистре до 77 км Кілійського гирла Дунаю офіційно визначена у 6,5 метра, а від 77 до 116 км - 7 метрів. Натомість станом на початок російського повномасштабного вторгнення максимальна осадка у Дунаї становила тільки 3,9 метра.

Зазначимо, що до звільнення у липні 2022 року від російської окупації острову Зміїний, розташованого за 35 кілометрів від входу в гирло Бистре, яке з’єднує коротким судноплавним каналом Кілійське гирло Дунаю з Чорним морем, використання цього шляху фактично було заблоковане.

Під час окупації Зміїного судноплавним компаніям доводилося використовувати лише Сулінське гирло (канал), яке повністю проходить територією Румунії, що призводило до скупчення великої кількісті суден перед входом до нього та його значного перевантаження.

Наразі ж ситуація з використанням Кілійського гирла ускладнена атаками російських військ по портах Рені та Ізмаїл, що почалися в кінці липня після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, яка гарантувала безпечний прохід суден до портів Одеської області, розташованих на узбережжі.