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Віце-прем'єр назвав об'єми зерна, знищеного внаслідок нічної атаки дронами
Російський удар в ніч з 1 на 2 серпня наніс значну шкоду українській зерновій інфраструктурі в портах Дунаю - там знищено і пошкоджено до 40 тис. тонн зерна, підготовленого до відправки в країни Африки, Китай і Ізраїль, повідомив віце-прем’єр, міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков.
Про це він написав в Facebook.
За його даними, росіяни завдали ударів безпілотниками по дунайським складам та елеваторам з зерном, внаслідок чого знищено або пошкоджено майже 40 тис. тонн збіжжя, яке мало бути відправлене в країни Африки, Китай та Ізраїль.
Через атаку іранськими дронами найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїлу. Також пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Віце-прем'єр закликав світ чинити опір російській агресії, надавши Україні додаткові системи ППО, які країна зможе ефективно використати для захисту своєї інфраструктури та забезпечення глобальної продовольчої безпеки.
"Українське зерно незамінне для світу і в найближчі роки не може бути заміненим жодною іншою країною. Саме тому будь-яке порушення логістичних ланцюгів викликає дефіцит та стрибок цін, який впливає на кожну людину в світі", - підкреслив віце-прем'єр.
Через обстріл дунайських портів вже подорожчала с/г продукція
За даними Вloomberg, внаслідок атаки на українську зернову інфраструктуру в ніч на 2 серпня, ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій товарній біржі підскочили на 4,9% - до 6,84 долара за бушель, тоді як кукурудза подорожчала на 3,2%.
Це не перша атака росіянами зернових терміналів України - минулого тижня Росія атакувала дунайський порт Рені, намагаючись перешкодити експорту української сільгосппродукції.
18 липня, одразу після виходу Росії з “зернової угоди” росіяни завдали масованої атаки по Одесі і Чорноморську, пошкодивши портову інфраструктуру. Загалом внаслідок тої атаки країна-агресор знищила 60 тис. тонн законтрактованого Китаєм зерна.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що масштабність російської атаки ракетами та дронами на Одеську область, зокрема порти Одеси та Чорноморська, показала недостатність наявних в України засобів протиповітряної оборони.
Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури.