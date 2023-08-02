Віце-прем'єр назвав об'єми зерна, знищеного внаслідок нічної атаки дронами

Російський удар в ніч з 1 на 2 серпня наніс значну шкоду українській зерновій інфраструктурі в портах Дунаю - там знищено і пошкоджено до 40 тис. тонн зерна, підготовленого до відправки в країни Африки, Китай і Ізраїль, повідомив віце-прем’єр, міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков.

Про це він написав в Facebook.

За його даними, росіяни завдали ударів безпілотниками по дунайським складам та елеваторам з зерном, внаслідок чого знищено або пошкоджено майже 40 тис. тонн збіжжя, яке мало бути відправлене в країни Африки, Китай та Ізраїль.

Наслідки російського обстрілу порту Ізмаїл. Джерело: Facebook-сторінка Олександра Кубракова

Через атаку іранськими дронами найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїлу. Також пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї.

Віце-прем'єр закликав світ чинити опір російській агресії, надавши Україні додаткові системи ППО, які країна зможе ефективно використати для захисту своєї інфраструктури та забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

"Українське зерно незамінне для світу і в найближчі роки не може бути заміненим жодною іншою країною. Саме тому будь-яке порушення логістичних ланцюгів викликає дефіцит та стрибок цін, який впливає на кожну людину в світі", - підкреслив віце-прем'єр.

Уламки дрона-камікадзе "Герань/Shahed-136/131". Джерело: Facebook-сторінка Олександра Кубракова

Через обстріл дунайських портів вже подорожчала с/г продукція

За даними Вloomberg, внаслідок атаки на українську зернову інфраструктуру в ніч на 2 серпня, ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій товарній біржі підскочили на 4,9% - до 6,84 долара за бушель, тоді як кукурудза подорожчала на 3,2%.

Це не перша атака росіянами зернових терміналів України - минулого тижня Росія атакувала дунайський порт Рені, намагаючись перешкодити експорту української сільгосппродукції.

18 липня, одразу після виходу Росії з “зернової угоди” росіяни завдали масованої атаки по Одесі і Чорноморську, пошкодивши портову інфраструктуру. Загалом внаслідок тої атаки країна-агресор знищила 60 тис. тонн законтрактованого Китаєм зерна.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що масштабність російської атаки ракетами та дронами на Одеську область, зокрема порти Одеси та Чорноморська, показала недостатність наявних в України засобів протиповітряної оборони.

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури.