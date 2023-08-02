Вице-премьер назвал объемы зерна, уничтоженного в результате ночной атаки дронов

Российский удар в ночь с 1 на 2 августа нанес значительный ущерб украинской зерновой инфраструктуре в портах Дуная - там уничтожены и повреждены до 40 тыс. тонн зерна, подготовленного к отправке в страны Африки, Китай и Израиль, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры., развитию общин и территорий Александр Кубраков.

Об этом он написал в Facebook.

По его данным, россияне нанесли удары беспилотниками по дунайским складам и элеваторам с зерном, в результате чего уничтожено или повреждено почти 40 тыс. тонн зерна, готового к отправке в страны Африки, Китай и Израиль.

Последствия обстрела порта Измаил. Источник: Facebook-страница Александра Кубракова

Из-за атаки иранскими дронами наибольшие разрушения получил порт Измаила. Также поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.

Вице-премьер призвал мир сопротивляться российской агрессии, предоставив Украине дополнительные системы ПВО, которые страна сможет эффективно использовать для защиты своей инфраструктуры и обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

"Украинское зерно незаменимо для мира и в ближайшие годы не может быть заменено ни одной другой страной. Именно поэтому любое нарушение логистических цепей вызывает дефицит и скачек цен, который влияет на каждого человека в мире", - подчеркнул вице-премьер.

Обломки дрона-камикадзе "Герань/Shahed-136/131". Источник: Facebook-страница Александра Кубракова

Из-за обстрела дунайских портов уже подорожала с/х продукция

По данным Вloomberg, в результате атаки на украинскую зерновую инфраструктуру в ночь на 2 августа, фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже подскочили на 4,9% – до 6,84 доллара за бушель, тогда как кукуруза подорожала на 3,2% .

Это не первая атака россиянами зерновых терминалов Украины – на прошлой неделе Россия атаковала дунайский порт Рени, пытаясь помешать экспорту украинской сельхозпродукции.

18 июля, сразу после выхода России из "зернового соглашения" россияне нанесли массированную атаку по Одессе и Черноморску, повредив портовую инфраструктуру. В результате этой атаки страна-агрессор уничтожила 60 тыс. тонн законтрактованного Китаем зерна.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что масштабность российской атаки ракетами и дронами на Одесскую область, в том числе порты Одессы и Черноморска, показала недостаточность имеющихся у Украины средств противовоздушной обороны.

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский дал поручение военным усилить защиту портовой инфраструктуры.