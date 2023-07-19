Атака на Одесу показала, що засобів ППО не вистачає - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вказує, що масштабність російської атаки ракетами та дронами на Одеську область, зокрема порти Одеси та Чорноморська, у ніч на 19 липня показала недостатність наявних в України засобів протиповітряної оборони. Про це він заявив на спільному з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром брифінгу в Києві.

"Сьогодні нам потрібно захистити наше небо. Ви бачите, що відбувається у нас. Нам не вистачає тих систем потужних, щоби захистити наші міста. Я навіть не говорю про всі міста, хоча захищати треба всі, але ті міста, які сьогодні забезпечують нашим військовим те, що я сказав, забезпечують наші головні коридори, ті міста, в яких зосереджена наша стратегічна інфраструктура, наші ядерні об'єкти... ну, про оборону не буду говорити, тому що це неправильно - всі ці міста нам потрібно захистити сучасними ППО", - сказав він.

Глава держави зазначив, що Ірландія не має таких систем ППО, але має і стосунки, і можливості, якщо буде воля, і відповідні фінанси, щоб, об'єднавшись з іншими державами запропонувати Україні додаткові засоби ППО.

"Вони (РФ) б'ють по портах. Це окрема історія. Нам потрібно захищати. Тут конкретно є дві системи на сьогодні. Це факт. Я домовлявся з Макроном і з Джорджею Мелоні, коли ми мали SAMP/T. Не буду зараз говорити, де знаходяться ці системи, але вони працюють. SAMP/T працює, і працює прекрасно", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, якби Україна отримала додаткові такі системи від відповідних країн (Франції та Італії), вони б змогли захистити інфраструктуру Одеси, причому "не тільки портову".

"Або це системи Patriot. Ви також прекрасно знаєте, хто нам ці системи давав і які партнери нам допомагали. Нещодавно з Шольцем я домовився про додаткові речі. Але всього цього поки що не вистачає захистити відповідну інфраструктуру", - додав президент.

Нагадаємо, що раніше в середу Зеленський заслухав на селекторній нараді інформацію про нічні російські удари по Одещині та іншим регіонам, давши доручення військовим посилити захист портової інфраструктури.

Уночі армія РФ атакувала Україну з південного напрямку, застосувавши 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", вісім крилатих ракет Х-22, шість крилатих ракет "Онікс", керовану авіаракету Х-59, 32 ударних безпілотники Shahed-136 та Shahed-131. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити лише 13 ракет "Калібр", ракету Х-59 (її уламок упав біля житлового будинку в Одесі поблизу портової території, утворивши велику вирву) та 23 іранських дрони, зокрема вісім у Одеській області.

Удари ракет Х-22 та "Онікс", які збити не змогли, було спрямовано саме по інфраструктурі портів Одеси та Чорноморська. Зокрема, нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури останнього.