США виділили Україні озброєнь ще на $500 мільйонів: для підтримки контрнаступу та ППО

Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони, йдеться у повідомленні відомства. Це вже 41-е рішення адміністрації президента Джозефа Байдена про виділення військової допомоги з запасів Пентагону.

Вказано, що нинішній пакет обсягом до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, а також додаткову бронетехніку та боєприпаси для підтримки збройної відсічі російській агресії.

Зокрема, вказано, що передаються додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібрів 105 і 155 міліметрів, підривні боєприпаси для подолання перешкод та обладнання для розмінування.

Також у пакет допомоги входять 30 основних бойових машин піхоти Bradley, 25 бронетранспортерів Stryker, ракети для комплексів TOW, протитанкові системи Javelin, протитанкові гранатомети АТ-4, протитанкові ракети, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM) та високоточні авіаційні боєприпаси.

Крім цього, буде передано стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат; тепловізійні системи та прилади нічного бачення; а також контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів; запчастини та інше польове спорядження.

Нагадаємо, що про виділення 40-го пакету військової допомоги Україні з запасів, що є у США, було оголошено два тижні тому, 13 червня. До нього, зокрема, увійшли Bradley і Stryker, але в меншій кількості, а також Javelin, TOW, AT-4, боєприпаси для HIMARS і 22 мільйони патронів і гранат.