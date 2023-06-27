США выделили Украине вооружений еще на $500 миллионов: для поддержки контрнаступления и ПВО

Министерство обороны США объявило о выделении дополнительной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны, говорится в сообщении ведомства. Это уже 41-е по счету решение администрации президента Джозефа Байдена о выделении военной помощи из запасов Пентагона.

Указано, что нынешний пакет объемом до 500 миллионов долларов включает в себя ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, а также дополнительную бронетехнику и боеприпасы для поддержки вооруженного отпора российской агрессии.

В частности, указано, что передаются дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибров 105 и 155 миллиметров, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий и оборудование для разминирования.

Также в пакет помощи входят 30 основных боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, ракеты для комплексов TOW, противотанковые системы Javelin, противотанковые гранатометы АТ-4, противотанковые ракеты, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM) и высокоточные авиационные боеприпасы.

Помимо этого, будет передано стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат; тепловизионные системы и приборы ночного видения; а также контрольно-диагностическое оборудование для техобслуживания и ремонта автомобилей; запчасти и прочее полевое снаряжение.

Напомним, что о выделении 40-го пакета военной помощи Украине из имеющихся у США запасов было объявлено две недели назад, 13 июня. В него, в частности, также вошли Bradley и Stryker, но в меньшем количестве, а также Javelin, TOW, AT-4, боеприпасы для HIMARS и также 22 миллиона патронов и гранат.