АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Bradley, боєприпаси та артилерійські снаряди: США оголосили про нову військову допомогу Україні на $325 млн

Bradley, військова допомога США Україні
В новому пакеті військової допомоги Україна отримає Bradley. Фото: Picryl

Міністерство оборони США у вівторок, 13 червня, оголосило про новий пакет військової допомоги Києву для "задоволення критичних потреб України" в сфері безпеки та оборони.

Про це повідомила пресслужба Пентагона.

В новий пакет військової допомоги США для України включили:

  • боєприпаси для ЗРК NASAMS;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • 15 бойових машин піхоти Bradley;
  • 10 бронетранспортерів Stryker;
  • системи Javelin;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи АТ-4;
  • понад 22 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;
  • запчастини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - підкреслили у Пентагоні. 

Допомогу виділять в рамках повноважень, які має президент Джозеф Байден. Техніку поставлять зі складів Міноброни США. Коментуючи вміст пакету, в Пентагоні зазначили, що він включає "ключові компоненти", які допоможуть Україні повернути свою суверенну територію та підтримають українську ППО.

Попереднього разу США виділили пакет військової допомоги Україні 9 червня. Озброєння на $2,1 млрд надійде в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI). 

Виділення нового пакету допомоги сталося після того, як президент США Джозеф Байден запевнив, що його країна матиме фінансування для України стільки, скільки знадобиться.

Автор:
Віта Молодан