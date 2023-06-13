Bradley, боєприпаси та артилерійські снаряди: США оголосили про нову військову допомогу Україні на $325 млн

Міністерство оборони США у вівторок, 13 червня, оголосило про новий пакет військової допомоги Києву для "задоволення критичних потреб України" в сфері безпеки та оборони.

Про це повідомила пресслужба Пентагона.

В новий пакет військової допомоги США для України включили:

боєприпаси для ЗРК NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

15 бойових машин піхоти Bradley;

10 бронетранспортерів Stryker;

системи Javelin;

ракети TOW;

протитанкові системи АТ-4;

понад 22 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;

запчастини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - підкреслили у Пентагоні.

Допомогу виділять в рамках повноважень, які має президент Джозеф Байден. Техніку поставлять зі складів Міноброни США. Коментуючи вміст пакету, в Пентагоні зазначили, що він включає "ключові компоненти", які допоможуть Україні повернути свою суверенну територію та підтримають українську ППО.

Попереднього разу США виділили пакет військової допомоги Україні 9 червня. Озброєння на $2,1 млрд надійде в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI).

Виділення нового пакету допомоги сталося після того, як президент США Джозеф Байден запевнив, що його країна матиме фінансування для України стільки, скільки знадобиться.