Блінкен: тепер російську армію вважають другою за силою в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що якщо оцінювати дві армії, які зараз воюють на території України, то російська буде другою за силою та можливостями. Він вважає, що Росія сьогодні "має значно гірші показники", ніж до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Про це Блінкен заявив під час виступу 2 червня.

"Кремль часто заявляв, що має другу за силою армію у світі, і багато хто в це вірив. Сьогодні багато хто вважає російську армію другою за силою в Україні. Їхнє обладнання, технології, лідерство, війська, стратегія, тактика та моральний дух, приклад невдачі – навіть тоді, коли Москва завдає руйнівної, невибіркової та безпідставної шкоди Україні та українцям", — сказав держсекретар.

У своїй промові Блінкен назвав війну Росії проти України "стратегічним провалом", який зменшив "військову, економічну та дипломатичну міць Росії та її вплив на роки вперед". Він зауважив, що навіть лідер ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин скаржився на відсутність підтримки та боєприпасів на передовій.

Блінкен закликав до зміцнення України та миру, але підкреслив, що про припинення вогню не варто навіть говорити, поки Росія контролює захоплені територіх України.

З 24 лютого 2022 року по 2 червня 2023 року ЗСУ ліквідували 208 910 окупантів. Пентагон називає більші цифри, але міністерство враховує поранених загарбників, які не можуть повернутися на фронт. У квітні 2023 року середньодобова кількість втрат серед особового складу російської окупаційної армії впала приблизно на 30 відсотків. Це сталося після надзвичайно великих втрат росіян у січні-березні 2023 року.

Нагадаємо, за рік Україна піднялася з 22 на 15 місце у глобальному рейтингу найсильніших армій світу за версією міжнародної організації Global Firepower. Водночас Росія зберігає друге місце в даному рейтингу, переважно за рахунок чисельності.