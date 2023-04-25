Британська розвідка пояснила, чому втрати серед окупантів скоротилися на 30%

У квітні 2023 року середньодобова кількість втрат серед особового складу російської окупаційної армії, швидше за все, впала приблизно на 30 відсотків. Це сталося після надзвичайно великих втрат росіян у січні-березні 2023 року.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що офіційна статистика, яка щоденно публікується Генштабом, свідчить про скорочення щоденних втрат російських військ із 776 у березні до 568 у квітні.

"Розвідка Великобританії не може перевірити точну методологію України, але загальна тенденція, ймовірно, точна", - зауважують у відомстві.

Там підкреслюють, що втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла своєї мети, і російські війська тепер зосереджені на підготовці до очікуваного українського контрнаступу.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 187 770 військових. За останню добу українські військові ліквідували 690 окупантів.

Нагадаємо, як раніше повідомляла розвідка Велокобританії, Кремль прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішні інакомислення.