Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ примушує українців в окупації отримувати російські паспорти

Влада на окупованих територіях України примушує українців отримувати російські паспорти. Таким чином Росія прискорює русифікацію окупованих територій, щоб подавати вторгнення як успіх.

Про це повідомила розвідка Британії.

Як зазначається, рашисти попередили жителів Херсона, що тих, хто не отримає російський паспорт до 1 червня 2023 року, чекає "депортація" з конфіскацією майна.

"Росія використовує паспорти як інструмент для "русифікації" окупованих територій, як це було в Донецьку та Луганську до вторгнення в лютому 2022 року. Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України у бюрократичну систему РФ, щоб подати вторгнення як успішне, особливо напередодні президентських виборів 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що Росія створила на окупованій території України нову групу військ. Це може свідчити про те, що організаційна структура окупаційних військ змінилася через значні втрати.

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