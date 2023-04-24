Разведка Британии объяснила, зачем РФ вынуждает украинцев в оккупации получать российские паспорта

Власть на оккупированных территориях Украины вынуждает украинцев получать российские паспорта. Таким образом, Россия ускоряет русификацию оккупированных территорий, чтобы подавать вторжение как успех.

Об этом сообщила разведка Британии.

Как отмечается, рашисты предупредили жителей Херсона, что тех, кто не получит российский паспорт до 1 июня 2023 года, ждет "депортация" с конфискацией имущества.

"Россия использует паспорта как инструмент для "русификации" оккупированных территорий, как это было в Донецке и Луганске до вторжения в феврале 2022 года. Россия, вероятно, ускоряет интеграцию оккупированных территорий Украины в бюрократическую систему РФ, чтобы подать вторжение как успешное, особенно накануне президентских выборов 2024 года", - говорится в сообщении.

Напомним, разведка Британии сообщала, что Россия создала на оккупированной территории Украины новую группу войск. Это может свидетельствовать о том, что организационная структура оккупационных войск изменилась из-за значительных потерь.

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