Разведка Британии указала на изменения в организации оккупационных войск в Украине

Россия создала на оккупированной территории Украины новую группу войск. Это может свидетельствовать о том, что организационная структура оккупационных войск изменилась из-за значительных потерь.

Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечается, 18 апреля Кремль сообщил о якобы визите президента РФ Владимира Путина на оккупированные территории Украины, он посетил "Днепровскую группировку войск".

Это одно из первых упоминаний о существовании такой группы войск. Россия использует термин "группа войск" в специфическом смысле, указывая на большое, организованное оперативное формирование.

По данным разведки, в начале вторжения российские войска были организованы в группы войск, каждое из которых было приписано к своим военным округам в России, например, Западная и Центральная группы войск.

"Существование очевидно новой Днепровской группы войск свидетельствует о том, что начальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь. Миссия Днепровской группы войск, вероятно, состоит в защите южного сектора оккупированной зоны, и особенно юго-западного фланга, ныне ограниченного рекой Днепр ", – говорится в сообщении.

Отметим, что 18 апреля российские пропагандистские СМИ сообщили, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и "Восток" в Луганской области.

Институт изучения войны (ISW) считает, что Путин во время визита в оккупированные области продолжал изображать себя военным лидером в ожидании запланированного украинского контрнаступления.