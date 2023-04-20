Розвідка Британії вказала на зміни в організації окупаційних військ в Україні

Росія створила на окупованій території України нову групу військ. Це може свідчити про те, що організаційна структура окупаційних військ змінилася через значні втрати.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, 18 квітня Кремль повідомив про нібито візит президента РФ Володимира Путіна на окуповані території України і відвідав "Дніпровське угруповання військ".

Це одна з перших згадок про існування такої групи військ. Росія використовує термін "група військ" у специфічному сенсі, вказуючи на велике, організоване оперативне формування.

За даними розвідки, на початку вторгнення російські війська були організовані в групи військ, кожна з яких була приписана до своїх військових округів в Росії, наприклад, Західна і Центральна групи військ.

"Існування очевидно нової Дніпровської групи військ свідчить про те, що початкова організація сил змінилися, ймовірно, через великі втрати. Місія Дніпровської групи військ, ймовірно, полягає у захисті південного сектора окупованої зони, і особливо південно-західного флангу, який нині обмежений річкою Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 18 квітня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що Путін відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" на херсонському напрямку і "Восток" на Луганщині.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Путін під час візиту в окуповані області продовжував зображати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу.