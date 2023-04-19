В ISW назвали справжню мету поїздки Путіна на окуповані території України

Лідер країни-агресора РФ ї Володимир Путін під час візиту в окуповані Херсонську та Луганську області продовжував зображати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 18 квітня у Кремлі повідомили, що Путін відвідав штаб російського угруповання військ "Дніпро" в Херсонській області та штаб Нацгвардії "Восток" в окупованій Луганській області.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін відвідав окуповані території 17 квітня. Проте Путін заявив, що на одному з відео "наближається" православне свято Пасхи, що свідчить про те, що його візит відбувся до 16 квітня. Пізніше Кремль відредагував відео, щоб виключити заяву Путіна про майбутній Великдень.

Президент України Володимир Зеленський 18 квітня відвідав Авдіївку, і не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив кадри візиту Путіна, щоб затьмарити візит Зеленського в інформаційному просторі.

ISW звертає увагу на те, що російські військові блогери критикували російських чиновників за те, що вони не відвідують передову, як Зеленський.

Геолоковані кадри показують, що Путін відвідав Арабатську косу на південному заході Херсонської області - щонайменше 130 км від найближчої лінії фронту.

Аналітики зауважують, що візит Путіна, ймовірно, також мав на меті публічно визначити потенційних цапів відпущення перед запланованим українським контрнаступом. Путін заслухав доповіді військових командирів щодо ситуації на Херсонській і Запорізькій лінії фронту.

Путін також зустрівся з генерал-полковником Олександром Лапіним та іншими неназваними високопоставленими офіцерами, щоб обговорити ситуацію на Луганській лінії фронту.

"Показові зустрічі Путіна з Теплінським, Макаревичем і Лапіним, ймовірно, підтверджують чергову зміну військового командування і, можливо, в найближчому оточенні Кремля", – наголосили в ISW.

Зазначимо, що навіть росіяни не повірили в візит Путіна на Херсонщину. Дехто звернув увагу на те, що у Москві диктатор продовжує проводити зустрічі за довжелезними столами і ні з ким не вітається за руку, тому навряд чи міг би наважитися на таку поїздку.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Путін приїхав на тимчасово окуповані території Херсонської та Луганської областей України, щоб "насолодитися злочинами" окупантів.