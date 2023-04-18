Путіну потрібна перемога в Бахмуті і він знову робить ставку на "вагнерівців" – ISW

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, схоже, знову завойовує прихильність лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що повернення прихильності пов’язане з нездатністю російських регулярних військ виконати завдання, які Путін поставив перед ними під час зимового наступу на Донбасі.

"Вагнерівці", схоже, отримують підкріплення, боєприпаси та політичне визнання – що є різким відхиленням від попередніх зусиль Кремля, спрямованих на використання сил ПВК в Бахмуті щонайменше з січня 2023 року.

Крім того, Держдума РФ також розгляне поправки до російського закону про права ветеранів щодо надання статусу ветерана приватним військовим компаніям і волонтерам.Пригожин постійно виступав за визнання особового складу ПВК "Вагнер" учасниками так званої "спеціальної військової операції" в Україні, і ухвалення цього законопроекту означало б покращення позицій Пригожина в кремлівському оточенні.

"Путіну, ймовірно, потрібна негайна перемога в Бахмуті напередодні Дня Перемоги 9 травня та прес-конференції "Прямої лінії", яку він готується провести в червні, щоб утвердити свій авторитет серед внутрішньої аудиторії", - зауважують аналітики.

Вони вважають, що поліпшення відносин Путіна з ПВК "Вагнер" також може бути симптомом його нерішучості збільшити мобілізацію та сигналізувати про повернення до гібридної мобілізації.

Пов’язані з "Вагнером" джерела 17 квітня повідомили, що ПВК готує три мотострілецькі бригади мобілізованих військових для посилення флангів найманців у Бахмуті.

Крім того, Пригожин підтвердив, що російські повітряно-десантні війська діють поряд із "Вагнером" і вказав, що ПВК активно отримує артилерійські снаряди.

Аналітики ISW наразі не до кінця розуміють, наскільки Путін довіряє Пригожину, але цілком можливо, що Путін зупинив зусилля Міноборони РФ помститися "Вагнеру", відмовивши в підкріпленні та боєприпасах.

Також фахівці звертають увагу на те, що інтерв'ю з двома колишніми вагнерівцями про їхнє поводження з українськими дітьми та іншими цивільними особами і військовополоненими ще більше підкреслює, що група закріпила систематичну жорстокість як частину свого фундаментального способу дій.

За оцінками ISW, надзвичайно наочні звірства, описані "вагнерівцями", підкреслюють низку нещодавніх повідомлень про систематичне використання "Вагнером" жорстокості як методу ведення війни.

На думку ISW, Пригожин і командування ПВК можуть заохочувати активну участь у звірствах, намагаючись зміцнити соціальну згуртованість і репутацію в підрозділах групи.

"Цей тип укоріненого насильства, ймовірно, матиме дедалі більший вплив на російське суспільство, особливо після того, як "вагнерівці" завершать контракти і повернуться до своїх домівок", – підкреслюють аналітики.

Вони додають, що російському суспільству доведеться докладати дедалі більше зусиль, щоб впоратися з жорстокістю як нормою, яку чинять його військовослужбовці в міру їхньої реінтеграції у внутрішню сферу, що, ймовірно, матиме наслідки для цілих поколінь російського суспільства.

Нагадаємо, попри напруженість між Міноборони РФ і засновником приватної військової компанії "Вагнер" Євгеном Пригожиним, бойовики групи отримують сучасне озброєння для захоплення міста Бахмут.