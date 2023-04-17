Міноборони РФ посилює "вагнерівців" для захоплення Бахмута, - ISW

Попри напруженість між Міноборони РФ і засновником приватної військової компанії "Вагнер" Євгеном Пригожиним, бойовиків групи отримують сучасне озброєння для захоплення міста Бахмут.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що перепризначення командувача повітряно-десантними військами Росії Михайла Теплінського свідчить про те, що Міністерство оборони Росії прагне тісніше співпрацювати з ПВК "Вагнер", щоб завершити захоплення Бахмута, попри очевидну напруженість у відносинах між Пригожиним і військовим керівництвом РФ.

Аналітики зауважують, що Пригожин зменшив свої відверті нападки на Міністерство оборони в останні дні.

Своєю чергою російські військові блогери повідомляють, що "вагнеровці" використовують танки Т-90 в Бахмуті, що свідчить про те, що російське керівництво виділило ПВК більш сучасні засоби для захоплення міста.

"Таким чином, повторне призначення Теплінського, ймовірно, також є спробою Міноборони РФ краще налагодити співпрацію з "вагнерівцями" для завершення завдання взяття Бахмута", - підкреслюють в ISW.

Проте російське військове командування, схоже, все більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на повітряно-десантні війська Росії, які зазнали значних втрат.

"Масштабні втрати раніше елітних підрозділів, які зараз доукомплектовуються погано навченим мобілізованим персоналом, ймовірно, матимуть довгостроковий вплив на боєздатність цих підрозділів, і заміна одного командира навряд чи зможе розв''язати проблему", – констатують аналітики.

Вони додають, що ПВК "Вагнер" намагається змусити мобілізованих російських військовослужбовців підписати контракти, можливо, намагаючись компенсувати втрати в Україні.

Так, мобілізовані військовослужбовці з Московської та Івановської областей РФ у публічній скарзі, опублікованій 16 квітня, стверджують, що ПВК "Вагнер" змусила 170 мобілізованих підписати контракти з нею.

Раніше російські джерела стверджували, що 100 мобілізованих в Луганській області зникли безвісти після того, як відмовились підписати контракт з вагнерівцями. Опубліковані пізніше кадри з геолокацією показують, як бойовики Пригожина затримують мобілізованих в Кадіївці, перед тим як доставити їх на підготовку.

"Міністерство оборони Росії може дозволити мобілізованому персоналу виконувати свої службові обов'язки, підписавши контракти з ПВК "Вагнер", хоча статус мобілізованого персоналу, спочатку закріпленого за звичайними російськими частинами, які підписали контракти з "Вагнер", незрозумілий", - додають експерти.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що Росія відновила наступ на місто Бахмут на Донеччині, оскільки сили російського Міноборони та групи "Вагнера" покращили взаємодію.