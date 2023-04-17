Минобороны РФ усиливает "вагнеровцев" для захвата Бахмута, - ISW

Несмотря на напряженность между Минобороны РФ и основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, боевики группы получают современное вооружение для захвата города Бахмут.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что переназначение командующего воздушно-десантными войсками России Михаила Теплинского свидетельствует о том, что Министерство обороны России стремится сотрудничать с ЧВК "Вагнер", чтобы завершить захват Бахмута, несмотря на очевидную напряженность в отношениях между Пригожиным и военным руководством РФ.

Аналитики отмечают, что Пригожин снизил свои откровенные нападки на Министерство обороны в последние дни.

В свою очередь, российские военные блоггеры сообщают, что "вагнеровцы" используют танки Т-90 в Бахмуте, что свидетельствует о том, что российское руководство выделило ЧВК более современные средства для захвата города.

"Таким образом, повторное назначение Теплинского, вероятно, также попытка Минобороны РФ наладить сотрудничество с "вагнеровцами" для завершения задачи взятия Бахмута", - подчеркивают в ISW.

Однако российское военное командование, похоже, все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на воздушно-десантные войска России, понесшие значительные потери.

"Масштабные потери ранее элитных подразделений, которые сейчас доукомплектовываются плохо обученным мобилизованным персоналом, вероятно будут иметь долгосрочное влияние на боеспособность этих подразделений, и замена одного командира вряд ли сможет решить проблему", - констатируют аналитики.

Они добавляют, что ЧВК "Вагнер" пытается заставить мобилизованных российских военнослужащих подписать контракты, возможно пытаясь компенсировать потери в Украине.

Так, мобилизованные военнослужащие из Московской и Ивановской областей РФ в публичной жалобе, опубликованной 16 апреля, утверждают, что ЧВК "Вагнер" заставила 170 мобилизованных подписать контракты с ней.

Ранее российские источники утверждали, что 100 мобилизованных в Луганской области пропали без вести после того, как отказались подписать контракт с "вагнеровцами". Опубликованные позже кадры с геолокацией показывают, как боевики Пригожина задерживают мобилизованных в Кадиевке, прежде чем доставить их на подготовку.

"Министерство обороны России может позволить мобилизованному персоналу выполнять свои служебные обязанности, подписав контракты с ЧВК "Вагнер", хотя статус мобилизованного персонала, первоначально закрепленного за обычными российскими частями, подписавшими контракты с "Вагнером", неясен", - добавляют эксперты.

Ранее в разведке Британии сообщали, что Россия возобновила наступление на город Бахмут Донецкой области, поскольку силы российского Минобороны и группы "Вагнера" улучшили взаимодействие.