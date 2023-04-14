Розвідка Британії заявила, що РФ активізувала наступ на Бахмут

Росія відновила наступ на місто Бахмут на Донеччині, оскільки сили російського Міноборони та групи "Вагнера" покращили взаємодію.

Про це повідомила розвідка Британії.

Як зазначається, українська оборона все ще утримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин зазнавала особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку російських окупантів.

"Штурмові групи "Вагнера" продовжують вести наступ через центр міста, тоді як російські повітряно-десантні війська змінили частину підрозділів "Вагнера", які забезпечували північний і південний фланги операції", - йдеться у повідомленні.

У розвідці додали,що українські сили зіткнулися зі значними проблемами з поповненням запасів, але здійснили впорядкований відхід із позицій, які вони були змушені віддати.

Нагадаємо, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що ситуація у Бахмуті складна, але оборона триває. Російські війська перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі.