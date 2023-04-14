За Бахмут продовжуються важкі бої – Генштаб

На бахмутському напрямку окупаційні російські війська продовжують наступати, тривають важкі бої за Бахмут. Противник провів атаки в районах Богданівки та Предтечиного, успіху не мав.

Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області.

Протягом минулої доби Росія завдала 19 авіаційних ударів, здійснила 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.

"Противник не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території, не зважаючи на значні втрати. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та героїзму наших воїнів, було відбито 49 атак противника", - йдеться в звіті.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Білорусі продовжують перебувати підрозділи територіальних військ збройних сил РФ.

Протягом минулої доби противник обстріляв населені пункти Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище, Миколаївка і Бударки на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Сєверного, здійснив артобстріли, зокрема, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Нетайлового, Карлівки Донецької області.

На мар’їнському напрямку за минулу добу ЗСУ відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали населені пункти Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку наступальні дії Росія не проводила. Здійснено обстріли населених пунктів Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує оборону. Обстріляно населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області; Степанівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Росія продовжує насаджувати так звану "паспортизацію". У окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області окупанти змушують людей перереєстровувати транспорт за російськими нормативно-правовими актами.

Особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Відділи міграційної служби РФ працюють без вихідних. Авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, високопоставлені українські чиновники засмучені витоком секретної інформації, яка свідчить про те, що Україна отримає лише "скромні територіальні здобутки" від запланованої операції.