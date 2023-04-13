Секретні документи: Україна незадоволена оцінкою контрнаступу

Україна незадоволена тим, що США вважають, що її контрнаступ не матиме великого успіху.

Про це повідомляє Politico.

Високопоставлені українські чиновники засмучені витоком секретної інформації, яка свідчить про те, що Україна отримає лише "скромні територіальні здобутки" від запланованої операції. Газета The Washington Post, яка повідомила про цей документ, заявила, що він є частиною витоку секретних даних американської розвідки.

Київ заявляє, що документ свідчить про те, що США вкотре недооцінюють можливості ЗСУ.

"Ті ж самі люди, які говорили, що Київ впаде через три дні, зараз зливають шкідливу і не менш безглузду інформацію напередодні наступу, критично важливого для всього вільного світу. Є люди, які продовжують сумніватися щодо військових шансів України в контрнаступі, але ми довели, що всі вони помиляються", - сказала людина, яка регулярно контактує з високопоставленими чиновниками в Києві.

Такі настрої широко поширені в українському уряді, стверджує ще одна людина, яка має подібні контакти на високому рівні в Києві.

Видання підкреслює, що такі коментарі дають зрозуміти, що Сполучені Штати та Україна не настільки синхронізовані, як це стверджують обидві країни. Це також може свідчити про зменшення довіри між Вашингтоном і Києвом напередодні вирішальних кількох місяців бойових дій.

Нагадаємо, The Washington Post оприлюднила оцінку Розвідувального управління Міноборони США, яка міститься серед секретних матеріалів, що просочилися в мережу. В аналізі робиться висновок, що навіть якщо Україна поверне собі значні території і завдасть втрат російським військам, що, на думку американської розвідки, є малоймовірним результатом, здобутки країни не призведуть до мирних переговорів.