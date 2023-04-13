В секретних документах США є прогноз щодо завершення війни - WP

The Washington Post оприлюднила оцінку Розвідувального управління Міноборони США, яка міститься серед секретних матеріалів, що просочилися в мережу.

Про це йдеться в матеріалі WP.

Очікується, що війна між Україною та Росією триватиме до 2024 року, при цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту.

В аналізі робиться висновок, що навіть якщо Україна поверне собі значні території і завдасть втрат російським військам, що, на думку американської розвідки, є малоймовірним результатом, здобутки країни не призведуть до мирних переговорів.

"Переговори про припинення конфлікту є малоймовірними протягом 2023 року в усіх розглянутих сценаріях", - йдеться в документі, який раніше не розголошувався.

Ця оцінка, заснована на ретельному вивченні США чисельності військ, озброєння і техніки кожної зі сторін, може активізувати критиків війни, які закликали великі держави, такі як США і Китай, підштовхнути Київ і Москву до врегулювання і припинення конфлікту.

Відповідаючи на запитання про оцінку Розвідувального управління, американський чиновник сказав, що рішення про те, коли починати переговори, мають приймати президент Володимир Зеленський та український народ, підкресливши, що адміністрація дотримується підходу до посередництва, який не передбачає втручання, відколи почалося повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Київ і надавати йому обладнання та зброю, які посилять його позицію за столом переговорів, коли б цей день не настав, заявив посадовець.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що витік американських секретних документів є сумішшю правдивої та неправдивої інформації.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку секретних документів. У відомстві зауважили, що перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання.