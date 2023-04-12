Витік документів США: Резніков назвав це сумішшю правдивої та неправдивої інформації

Витік американських секретних документів є сумішшю правдивої та неправдивої інформації. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Sky News.

За його словами, будь-яка правдива інформація в файлах більше не актуальна.

При цьому Резніков вважає витік інформаційною операцією, спрямованою на користь РФ та її союзників.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомила, що в мережу було злито засекречені західні військові документи щодо війни в Україні. Зокрема, вони стосуються розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. В Офісі президента України та в українській розвідці заявляли, що ця інформація є фейком Росії.

Своєю чергою Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку секретних документів. У відомстві зауважили, що перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Штати розслідуватимуть витік, доки не буде знайдено джерело.