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Утечка документов США: Резников назвал это смесью правдивой и ложной информации
Утечка американских секретных документов является смесью правдивой и ложной информации. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Sky News.
По его словам, какая-либо правдивая информация в файлах больше не актуальна.
При этом Резников считает утечку информационной операцией, направленной в пользу РФ и ее союзников.
Напомним, ранее The New York Times сообщила, что в сеть были слиты засекреченные западные военные документы по войне в Украине. В частности, они касаются развития украинской армии перед запланированным контрнаступлением. В Офисе президента Украины и украинской разведке заявляли, что эта информация является фейком России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В свою очередь Министерство юстиции США начало расследование утечки секретных документов. В ведомстве отметили, что находятся в контакте с Пентагоном по этому вопросу.
Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Штаты будут расследовать утечку до тех пор, пока не будет найден источник.