Украина изменила некоторые планы из-за слива секретных документов США - CNN

Украина уже изменила некоторые военные планы из-за утечки, сообщил источник, близкий к Владимиру Зеленскому. Пентагон намерен принять меры для усиления контроля за потоком документов, которые обычно доступны сотням людей в правительстве.

Об этом сообщает CNN.

Проникшие в сеть в течение последних недель секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, как США шпионят за союзниками и противниками. Это обеспокоило американских чиновников, опасающихся, что эти разоблачения могут поставить под угрозу чувствительные источники и скомпрометировать важные международные отношения.

Некоторые из документов, которые, по словам американских чиновников, аутентичны, разоблачают масштабы американского прослушивания ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

Другие раскрывают степень проникновения США в Министерство обороны России и группу "Вагнер", в основном путем перехваченных коммуникаций и человеческих источников, которые теперь могут быть отрезаны или поставлены под угрозу.

Также есть документы, раскрывающие ключевые слабые места в украинском вооружении, противовоздушной обороне, численности и готовности батальонов в момент, когда украинские войска готовятся к контрнаступлению – именно тогда, когда США и Украина начали развивать более доверительные отношения в сфере обмена разведывательной информацией.

Напомним, Министерство юстиции США начинает расследование утечки секретных документов, в которых может содержаться информация о подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению.

Ранее газета The New York Times написала, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в Telegram и Twitter.