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Війна Війна
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна змінила деякі плани через злив секретних документів США - CNN

ЗСУ, артилерія
Фото: Міноборони України

Україна вже змінила деякі військові плани через витік, повідомило джерело, близьке до Володимира Зеленського. Пентагон змушений вжити заходів для посилення контролю за потоком документів, які зазвичай доступні сотням людей в уряді.

Про це повідомляє CNN.

Секретні документи Пентагону, що просочилися в мережу протягом останніх тижнів, свідчать про те, як США шпигують за союзниками й супротивниками. Це стурбувало американських чиновників, які побоюються, що ці викриття можуть поставити під загрозу чутливі джерела і скомпрометувати важливі міжнародні відносини.

Деякі з документів, які, за словами американських чиновників, є автентичними, викривають масштаби американського прослуховування ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну.

Інші розкривають ступінь проникнення США в Міністерство оборони Росії і групу "Вагнер", в основному через перехоплені комунікації і людські джерела, які тепер можуть бути відрізані або поставлені під загрозу.

Також є документи, що розкривають ключові слабкі місця в українському озброєнні, протиповітряній обороні, чисельності і готовності батальйонів у момент, коли українські війська готуються до контрнаступу - саме тоді, коли США і Україна почали розвивати більш довірливі відносини у сфері обміну розвідувальною інформацією.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США розпочинає розслідування витоку секретних документів, у яких може міститися інформація про підготовку Збройних сил України до контрнаступу.

Раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter.

Автор:
Михайло Шилін