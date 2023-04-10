Україна змінила деякі плани через злив секретних документів США - CNN

Україна вже змінила деякі військові плани через витік, повідомило джерело, близьке до Володимира Зеленського. Пентагон змушений вжити заходів для посилення контролю за потоком документів, які зазвичай доступні сотням людей в уряді.

Про це повідомляє CNN.

Секретні документи Пентагону, що просочилися в мережу протягом останніх тижнів, свідчать про те, як США шпигують за союзниками й супротивниками. Це стурбувало американських чиновників, які побоюються, що ці викриття можуть поставити під загрозу чутливі джерела і скомпрометувати важливі міжнародні відносини.

Деякі з документів, які, за словами американських чиновників, є автентичними, викривають масштаби американського прослуховування ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну.

Інші розкривають ступінь проникнення США в Міністерство оборони Росії і групу "Вагнер", в основному через перехоплені комунікації і людські джерела, які тепер можуть бути відрізані або поставлені під загрозу.

Також є документи, що розкривають ключові слабкі місця в українському озброєнні, протиповітряній обороні, чисельності і готовності батальйонів у момент, коли українські війська готуються до контрнаступу - саме тоді, коли США і Україна почали розвивати більш довірливі відносини у сфері обміну розвідувальною інформацією.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США розпочинає розслідування витоку секретних документів, у яких може міститися інформація про підготовку Збройних сил України до контрнаступу.

Раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter.