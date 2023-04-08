"Витік секретних документів" про контрнаступ ЗСУ. Мінюст США розпочав розслідування

Міністерство юстиції США розпочинає розслідування "витоку" секретних документів, у яких може міститися інформація про підготовку Збройних сил України до контрнаступу.

Про це повідомляє Sky News.

Як зазначається, автентичність "злитих" документів не перевірена.

У Мінюсті підтвердили, що почали розслідування, але не уточнили будь-яких деталей, окрім того, що вони "перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання".

Нагадаємо, раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter. В Офісі президанта та в українській розвідці вважають цю інформацію фейком Росії.

У той же час російські пропагандисти з тривогою відреагували на витік "секретних військових документів" у США про війну в Україні, що збільшило страх та панічні настрої щодо перспективи майбутніх українських контрнаступів у російському інформаційному просторі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зауважує, що заяви, які лунають щодо можливого контрнаступу українських військ найближчим часом, можуть "не зовсім відповідати" дійсності, а достовірною інформацією про це володіє лише декілька осіб.