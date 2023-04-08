Витік секретних документів США спровокував паніку в РФ перед контрнаступом ЗСУ, - ISW

Російські пропагандисти з тривогою відреагували на витік "секретних військових документів" у США про війну в Україні, що збільшило страх та панічні настрої щодо перспективи майбутніх українських контрнаступів у російському інформаційному просторі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що видання New York Times повідомило, що на різних платформах соціальних мереж поширюється низка секретних військових документів США п’ятитижневої давнини, які нібито містять оперативні звіти та оцінки можливостей української армії.

Аналітик Bellingcat Арік Толер зазначив, що документи були поширені в інтернеті ще 4 березня, і залишається незрозумілим, чому ці документи потрапили до основних західних ЗМІ лише через місяць.

Крім того, у російських Telegram-каналах поширюються сфальшовані версії документів, які применшують втрати армії РФ та завищують кількість втрат серед українських військових.

"Незалежно від достовірності оприлюднених документів, реакція російських блогерів на статтю в New York Times підкреслює страх перед українським контрнаступом, який охопив російський інформаційний простір", - зазначають аналітики.

Вони додають, що більшість російських блогерів поставили під сумнів достовірність документів і сконцентрувалися на тому, що оприлюднені фото є дезінформацією, призначеною для того, щоб заплутати і ввести в оману російське військове командування.

Також пропагандисти закликали свою аудиторію бути обережними в припущеннях, на якій ділянці фронту можуть відбуватися українські контрнаступи.

"Історія з публікацією в New York Times виявила значну вразливість в російському інформаційному просторі і свідчить про те, що російські блогери, можливо, дедалі більше переглядають обґрунтованість своїх власних оцінок і спекуляцій щодо потенційних українських контрнаступів і своєї здатності прогнозувати українські операції", – підкреслили аналітики ISW.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter. В Офісі президанта та в українській розвідці вважають цю інформацію фейком Росії.



Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зауважує, що заяви, які лунають щодо можливого контрнаступу українських військ найближчим часом, можуть "не зовсім відповідати" дійсності, а достовірною інформацією про це володіє лише декілька осіб.