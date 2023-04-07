В ISW пояснили, навіщо окупанти створюють роти "Шторм Z"

Російські командири створюють спеціалізовані ротні підрозділи в ключових формуваннях на передовій, які ведуть бойові дії в містах, щоб підсилити знижену боєздатність військ РФ. Ці підрозділи, ймовірно, будуть розміщені уздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на документ, який оприлюднив український офіцер запасу 6 квітня, у якому детально описується набір особового складу для формування нових рот "Шторму Z" у складі підрозділів 8-ї загальновійськової армії.

Кожна рота "Шторму Z" створюється поза структурою звичайних армійських підрозділів і, очевидно, формується з новонабраних резервістів і певним чином приєднується до існуючих російських полків і бригад.

"Наразі незрозуміло, як ці підрозділи "Шторму Z" вписуються в російські командні структури на рівні батальйонів і вище, і чому російські підрозділи формують нові роти", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що кожна рота складається зі 100 чоловік особового складу, розбитих на чотири штурмові загони (по 10 чоловік), чотири загони вогневої підтримки (по 10 осіб), командний підрозділ роти з 2 осіб, саперну групу, розвідку, групу медичної евакуації.

Роти "Шторм Z" призначені для ведення бойових дій у містах або у складних географічних районах з метою захоплення важливих і стратегічних об’єктів, таких як опорні пункти, командні пункти та вузли зв’язку. Український офіцер запасу зазначив, що особовий склад цих рот проходить 10-15 днів підвищення кваліфікації,

"Роти "Шторму Z", ймовірно, будуть розгорнуті в основному на лінії фронту Авдіївка – Донецьк, де військові РФ активно ведуть безперервні безуспішні наступальні операції", - прогнозують аналітики.

В ISW підкреслюють, що так звані сили "ДНР" активно залучені на всій лінії фронту Авдіївка–Донецьк, але російські наступальні операції вздовж цієї лінії фронту залишаються здебільшого невдалими і не забезпечують тактичного просування.

"Російське військове командування, ймовірно, прагне створити роти "Шторм Z" і приєднати їх до вже задіяних елементів, щоб підкріпити незначний тактичний успіх і заохотити подальші наступальні операції та досягнення. Однак, через невдалу конструкцію ще більших спеціальних російських підрозділів, а також через уже погіршену якість і низький моральний дух, який поширений у підрозділах ДНР у цьому районі, малоймовірно, що використання цих формувань допоможе російським силам у цьому районі", - констатують аналітики ISW.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що керівництво країни-агресора РФ прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії, щоб зрештою замінити "вагнерівців"на війні проти Україні.