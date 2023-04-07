В ISW объяснили, зачем оккупанты создают роты "Шторм Z"

Российские командиры создают специализированные ротные подразделения в ключевых формированиях на передовой, ведущие боевые действия в городах, чтобы усилить пониженную боеспособность армии РФ. Эти подразделения, вероятно, будут расположены вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на документ, обнародованный украинским офицером запаса 6 апреля, в котором подробно описывается набор личного состава для формирования новых рот "Шторма Z" в составе подразделений 8-й общевойсковой армии.

Каждая рота "Шторма Z" создается вне структуры обычных армейских подразделений и, очевидно, формируется из новонабранных резервистов и определенным образом присоединяется к существующим российским полкам и бригадам.

"Пока непонятно, как эти подразделения "Шторма Z" вписываются в российские командные структуры на уровне батальонов и выше, и почему российские подразделения формируют новые роты", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что каждая рота состоит из 100 человек личного состава, разбитых на четыре штурмовых отряда (по 10 человек), четыре отряда огневой поддержки (по 10 человек), командное подразделение роты из 2 человек, саперную группу, разведку, группу медицинской эвакуации.

Роты "Шторм Z" предназначены для ведения боевых действий в городах или сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи. Украинский офицер запаса отметил, что личный состав этих рот проходит 10-15 дней повышения квалификации,

"Роты "Шторма Z", вероятно, будут развернуты в основном на линии фронта Авдеевка – Донецк, где военные РФ активно ведут непрерывные безуспешные наступательные операции", – прогнозируют аналитики.

В ISW подчеркивают, что так называемые силы "ДНР" активно вовлечены по всей линии фронта Авдеевка-Донецк, но российские наступательные операции вдоль этой линии фронта остаются в основном неудачными и не обеспечивают тактического продвижения.

"Русское военное командование, вероятно, стремится создать роты "Шторм Z" и присоединить их к уже задействованным элементам, чтобы подкрепить незначительный тактический успех и поощрить дальнейшие наступательные операции и достижения. Однако, из-за неудачной конструкции еще больших специальных российских подразделений, а также через уже ухудшенное качество и низкий моральный дух, распространенный в подразделениях ДНР в этом районе, маловероятно, что использование этих формирований поможет российским силам в этом районе", - констатируют аналитики ISW.

Ранее в разведке Британии сообщали, что руководство страны-агрессора РФ стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы в конце концов заменить "вагнеровцев" на войне против Украины.